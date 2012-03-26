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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 16:50 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至日低,回吐IFO数据公布后的短暂涨幅

路透伦敦3月26日电---欧元/美元EUR=周一跌至日低,回吐优于预期德国IFO景气数据带来的涨幅,该数据尚不足以缓解投资者对欧元区所面临经济困境的担忧.

欧元在EBS平台跌至日低1.32078美元,从IFO数据公布后的约1.3262拉回.交易员说,欧元跌破1.3230后触发止损卖单,之后跌幅扩大.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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