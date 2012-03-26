〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至日低,回吐IFO数据公布后的短暂涨幅

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦3月26日电---欧元/美元EUR=周一跌至日低,回吐优于预期德国IFO景气数据带来的涨幅,该数据尚不足以缓解投资者对欧元区所面临经济困境的担忧.
欧元在EBS平台跌至日低1.32078美元,从IFO数据公布后的约1.3262拉回.交易员说,欧元跌破1.3230后触发止损卖单,之后跌幅扩大.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。