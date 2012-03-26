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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 16:50 BJT

〔标题新闻〕美国本周取暖需求预计比正常水平低38.4%,上周为低62.9%--全美气象服务(NWS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8EQ4UO]

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