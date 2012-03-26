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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 16:40 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元窄幅波动,追随欧元走势微跌

路透伦敦3月26日电---英镑兑美元周一窄幅波动,追随欧元兑美元的走势,由于英国没有经济数据公布,英镑的走势受到大市场环境人气变化的影响.

英镑兑美元GBP=D4削减跌幅,之前公布的德国3月Ifo企业景气判断指数稍好于预期.英镑自接近盘中低点的1.5840美元反弹,最新下跌0.1%,报1.5850,追随欧元EUR=类似的走势.

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