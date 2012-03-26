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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 17:36 BJT

《外汇动态》周初美元/日圆料迎来财年末当地出口商的结汇相关操作

0856GMT---日本财年的结束日3月31日已经近在眼前,因此可以充分预见到日本出口商在加总剩余的操作需求之际,会进行财年末的结算相关外汇操作.运营相关的结汇交易可能集中在周三,这是美元/日圆JPY=现汇交投在本财年的截止日.在此期间内,仓单区间的上档会比较空,据闻一些卖单聚集在82.95-00,在此之上有一段缺口,之后到83.30才又有仓单挂出,该水准为200小时均线切入位.(完)

--编译 高琦;审校 王洋

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