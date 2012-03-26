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债券 | 2012年 3月 26日 星期一 17:42 BJT

〔伦敦美债〕美债价格下滑,表现逊于德债

路透伦敦3月26日电---美国公债价格周一下跌,因投资者为本周的标债腾出空间.美债表现进一步落后于德国公债,因美国经济前景看来比欧元区强劲.

美国财政部计划周二标售350亿美元两年期公债,周三标售350亿美元五年期公债,周四标售290亿美元七年期公债.

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