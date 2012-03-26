〔西班牙政经〕人民党未在重要地方选举获绝对多数,错失声援减支良机

路透西班牙塞维利亚3月26日电---西班牙中间偏右的人民党未能在安达卢西亚地方选举中赢得绝对多数,从而错失了为首相拉霍伊(Mariano Rajoy)节支预算计划提供心理支持的机会.

此前调查表明,人民党将在西班牙人口最多的安达卢西亚地区首次赢得压倒多数,若确实如此,将会巩固拉霍伊进一步削减公共开支的努力.西班牙政府正在勉力使该国摆脱欧元区债务危机.

若人民党在安达卢西亚赢得大胜,将可控制西班牙17个自治地区中的12个,并在周四的总罢工和周五拉霍伊陈述艰难的2012年预算计划之前提供有力支持.

选举结果显示,人民党赢得安达卢西亚地区109个议席中的50个,尽管仍是该党有史以来赢得最多的,但社会党和左翼统一联盟(United Left)分别得到47席和12席,意味着仍存在左翼党派组成执政联盟的可能.

拉霍伊料将于4月颁布改革举措,让各地区削减医疗和教育支出.他的政党在国家议会中占据绝对多数席位,并将可以推进其减支计划,以达到公共赤字与GDP之比5.3%的目标.

周四,西班牙将举行2010年11月以来的首次总罢工,从中将可一窥公众对于减支的忧惧程度.(完)