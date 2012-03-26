奥巴马称将继续与俄罗斯讨论削减核武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月26日电---美国总统奥巴马周一称，将继续与俄罗斯讨论削减核武器，称美国的核弹头超过必需水准，并就核僵局向朝鲜和伊朗发出严厉警告。

在全球核安全峰会举行前，奥巴马展望了美国削减核武库的前景。他希望世界各国领导人能采取进一步措施反对核恐怖主义的威胁。

奥巴马在Hankuk大学的演讲中称：“我们可以自信地说，我们所拥有的核武器超过我们所需。”

他承诺5月份与普京会晤时将继续推动武器控制。但奥巴马任何进一步的削减核武行动都将面临国会中共和党的强烈反对。共和党已经指责奥巴马削弱了美国的核威慑力。

奥巴马还陈述了他对朝鲜和伊朗核项目的最新战略。两国的核问题为奥巴马的总体核议程及首尔峰会蒙上了一层阴影。（完）