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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 19:58 BJT

〔欧洲政经〕德国总理梅克尔称EFSF和ESM可并行

路透柏林3月26日电---德国总理梅克尔周一表示:

* 欧元区形势已平复但仍未恢复正常,西班牙和葡萄牙公债表现脆弱

* 我们可以想象2,000亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)和5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)并行(完)

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