〔中港股业绩〕中国人寿2011年净利润下滑45.5%至183.3亿元人民币

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透香港3月26日电---中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周一称,2011年净利润较前一年度的336.3亿元人民币下滑45.5%至183.3亿元人民币.
之前汤森路透Starmine调查给出的预估为225.8亿元人民币.
2011年公司每股盈余(EPS)为0.65元人民币,中国人寿并宣布每股派息0.23元人民币.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。