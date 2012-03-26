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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 20:00 BJT

〔中港股业绩〕中国人寿2011年净利润下滑45.5%至183.3亿元人民币

路透香港3月26日电---中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周一称,2011年净利润较前一年度的336.3亿元人民币下滑45.5%至183.3亿元人民币.

之前汤森路透Starmine调查给出的预估为225.8亿元人民币.

2011年公司每股盈余(EPS)为0.65元人民币,中国人寿并宣布每股派息0.23元人民币.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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