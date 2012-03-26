〔美国经济〕贝南克称就业状况的进一步改善或需要经济更快速的成长

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透华盛顿3月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一表示:
* 就业状况的进一步改善或需要经济更快速的成长
* 美国就业市场仍"远未恢复正常",尽管近期有所改善
* 就业市场明显改善反映出了裁员在下滑而非聘雇在增长
* 并无确切证据表明过去一年的经济增速快于目前的估算
* 总需求的低迷或是长期失业状况背后的主要因素,假以时日宽松政策应能提供帮助.(完)
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。