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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 20:19 BJT

〔美国经济〕贝南克称就业状况的进一步改善或需要经济更快速的成长

路透华盛顿3月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一表示:

* 就业状况的进一步改善或需要经济更快速的成长

* 美国就业市场仍"远未恢复正常",尽管近期有所改善

* 就业市场明显改善反映出了裁员在下滑而非聘雇在增长

* 并无确切证据表明过去一年的经济增速快于目前的估算

* 总需求的低迷或是长期失业状况背后的主要因素,假以时日宽松政策应能提供帮助.(完)

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