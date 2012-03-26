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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 21:02 BJT

〔欧洲经济〕或不会轻易恢复至危机前的货币政策立场--ECB管委诺亚

路透巴黎3月26日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示:

* 或不会轻易恢复至危机前的货币政策立场

* 资产负债表扩张有风险,不容忽视

* 非常规措施或还将维持一段时间

* 暂时放松物价稳定目标的说法极具误导性.(完)

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