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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 21:43 BJT

〔投行观点〕巴克莱将Alliant Energy 评级从中性上调至加码,目标价从44美元上调至46美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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