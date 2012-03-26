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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 21:56 BJT

〔美国经济〕今明两年经济增速料为3%左右--费城联储总裁普洛瑟

路透巴黎3月26日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟:

* 2012和2013两年美国经济增速料在3%左右

* 到2012年底美国失业率将降至7.8%.(完)

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