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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 21:46 BJT

〔美国股市〕开高,此前美联储主席贝南克暗示或继续刺激性货币政策

路透纽约3月26日电---美国股市周一开高,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示,该央行将延续刺激性的货币政策,即使失业率改善.

道琼工业指数.DJI盘初上涨61.15点,或0.47%,报13,141.88点,标准普尔500指数.SPX上涨6.55点,或0.47,报1,403.66点,Nasdaq指数.IXIC上涨22.48点,或0.73,报3,090.40点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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