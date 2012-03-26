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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 22:21 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利有意买断花旗在双方合资财富管理公司的全部股份

路透3月26日电---熟悉摩根士丹利(MS.N)管理层想法的消息人士称,该行今年有意买断花旗集团(C.N)持有的双方合资财富管理公司的全部股份,价值大约在100亿美元.[ID:nSB1453082]

在周一盘初交易中,摩根士丹利涨1.67%,至20.67美元.花旗升0.43%,至37.32美元(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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