〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三周半高位,受美联储主席讲话提振

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 贝南克讲话令英镑走强,美元大挫
* 若英镑冲破1.5924美元,便有望上探1.60美元
* 欧元兑英镑阻力位在0.8424英镑附近
路透伦敦3月26日电---英镑兑普遍走软的美元周一触及逾三周高位,并有望进一步走强,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表讲话,对美国经济持谨慎态度.
贝南克表示就业状况的进一步改善或需要经济更快速的成长,令部分美元多头削减美元多仓.
英镑兑美元GBP=D4升0.5%至1.5943美元,期间突破1.5924美元的3月21日高位,交易员指因英国投行买入英镑.
"这更像是美元的波动,而不是英镑.感觉市场有点过度作多美元,是时候削减一部分了,"瑞银汇率策略师Geoffrey Yu表示.
若冲破1.5924美元,英镑或上探1.60美元.英镑自去年11月中旬以来一直受限于1.60水准.
下行方面,交易员称1.58美元附近挂有停止单,1.5790美元挂有买单.技术分析师称,若跌破3月低点1.56美元,1月低点1.5234美元将成为下一目标.
瑞银的Yu表示,鉴于未来几日英国数据不多,英镑兑美元将对美国方面的新闻比较敏感.如果贝南克对美国经济态度进一步温和,英镑可能会突破1.60美元.
中期来看,市场人士表示,英镑的走势可能会决定于市场的臆测,即猜测英国央行是否会暗示再推一轮资产购买计划来刺激经济.
欧元兑英镑EURGBP=D4接近持平,报0.8361英镑,牢牢守在3月高点0.8424英镑下方,后者被视为强劲阻力位.
技术分析师称,若突破该水准,或打开上探2012年高位0.8500英镑的大门.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。