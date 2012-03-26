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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 00:24 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三周半高位,受美联储主席讲话提振

* 贝南克讲话令英镑走强,美元大挫

* 若英镑冲破1.5924美元,便有望上探1.60美元

* 欧元兑英镑阻力位在0.8424英镑附近

路透伦敦3月26日电---英镑兑普遍走软的美元周一触及逾三周高位,并有望进一步走强,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表讲话,对美国经济持谨慎态度.

贝南克表示就业状况的进一步改善或需要经济更快速的成长,令部分美元多头削减美元多仓.

英镑兑美元GBP=D4升0.5%至1.5943美元,期间突破1.5924美元的3月21日高位,交易员指因英国投行买入英镑.

"这更像是美元的波动,而不是英镑.感觉市场有点过度作多美元,是时候削减一部分了,"瑞银汇率策略师Geoffrey Yu表示.

若冲破1.5924美元,英镑或上探1.60美元.英镑自去年11月中旬以来一直受限于1.60水准.

下行方面,交易员称1.58美元附近挂有停止单,1.5790美元挂有买单.技术分析师称,若跌破3月低点1.56美元,1月低点1.5234美元将成为下一目标.

瑞银的Yu表示,鉴于未来几日英国数据不多,英镑兑美元将对美国方面的新闻比较敏感.如果贝南克对美国经济态度进一步温和,英镑可能会突破1.60美元.

中期来看,市场人士表示,英镑的走势可能会决定于市场的臆测,即猜测英国央行是否会暗示再推一轮资产购买计划来刺激经济.

欧元兑英镑EURGBP=D4接近持平,报0.8361英镑,牢牢守在3月高点0.8424英镑下方,后者被视为强劲阻力位.

技术分析师称,若突破该水准,或打开上探2012年高位0.8500英镑的大门.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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