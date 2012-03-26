〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率回落,因寄望欧洲防火墙将加强

* 据报德国准备就增强欧元区防火墙作出妥协
* 但投资者仍对财政改革感到不安,限制涨幅
* 德债收益率攀升,可能在未来几日再度上探2%
路透伦敦3月26日电---意大利和西班牙公债所承受的压力周一缓和,因市场寄望于德国可能准备好在通过合并两个救助基金火力以增强欧元区支持受困国家能力的问题上作出让步.
西班牙和意大利公债表现强于可比德债,后者在数据显示德国企业信心意外增强后回落,但涨势料将无法长时间持续,因投资者担忧南欧国家推进改革以振兴经济的能力.
欧盟财长将于本周五开会,预计会上将讨论如何建立一个足够强大的防火墙以遏制债务危机蔓延至意大利和西班牙,之前德国总理梅克尔首次暗示,准备在增加可获取资源方面作出让步.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率回落4.5个基点,报5.34%,与可比德债收益率差收窄至340个基点.
意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率小跌,报5.04%,料将保持在5%左右,因在本周四多至75亿欧元的中长期公债标售前,交易商将压低公债价格.
德债期货FGBLc1收跌65个跳动点,报136.74,10年期德债收益率上扬7个基点,报1.95%.
德国商业银行技术分析师指出,德债期货短期内可能反弹至137.90/138.56,但其他诸多因素直指自2008年以来形成的上行趋势已经结束.
分析师预计,德债将在一段时间努力后在2%之上建立一个新的交易区间,今年迄今市场一直未能突破该水平并站稳.(完)
--编译 母红;审校 李军
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