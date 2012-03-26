〔芝加哥期市〕CBOT小麦连续第三日收高,因投资者进行空头回补

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透3月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连续第三个交易日收高,交易商指因投资者进行空头回补.
交易商还注意到,在周五美国农业部公布种植报告前,市场出现一些平仓操作.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2涨近1%,于3月16日以来首次收于40日移动均线上方.
CBOT-5月软红冬麦期货收盘远低于当日高位,因稍早触及一周高位6.70-1/2美元后交易商进行了获利了结.
Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,本周美国大平原硬红冬麦产区料将迎来越加干燥及持续反常的温暖天气.这样的天气仍有利于小麦生长.
美国农业部周一公布的小麦一周出口检验数量为1,535.8万蒲式耳,远低于2,400至2,700万蒲式耳的预估.前周小麦出口检验数量为2,122.3万蒲式耳.
路透调查分析师平均预期,美国农业部种植报告将显示,美国农户计划种植1,331.3万英亩春小麦,而不是硬粒小麦.去年春小麦种植面积为1,239.4万英亩.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五稍晚公布的一周持仓报告显示,大型投机客将CBOT小麦的净空头部位削减2.6%,至80,310口.
CBOT-5月小麦期货WK2收高5-1/4美分,报每蒲式耳6.59-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为110,466口.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。