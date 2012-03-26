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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 05:29 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦连续第三日收高,因投资者进行空头回补

路透3月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连续第三个交易日收高,交易商指因投资者进行空头回补.

交易商还注意到,在周五美国农业部公布种植报告前,市场出现一些平仓操作.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2涨近1%,于3月16日以来首次收于40日移动均线上方.

CBOT-5月软红冬麦期货收盘远低于当日高位,因稍早触及一周高位6.70-1/2美元后交易商进行了获利了结.

Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,本周美国大平原硬红冬麦产区料将迎来越加干燥及持续反常的温暖天气.这样的天气仍有利于小麦生长.

美国农业部周一公布的小麦一周出口检验数量为1,535.8万蒲式耳,远低于2,400至2,700万蒲式耳的预估.前周小麦出口检验数量为2,122.3万蒲式耳.

路透调查分析师平均预期,美国农业部种植报告将显示,美国农户计划种植1,331.3万英亩春小麦,而不是硬粒小麦.去年春小麦种植面积为1,239.4万英亩.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五稍晚公布的一周持仓报告显示,大型投机客将CBOT小麦的净空头部位削减2.6%,至80,310口.

CBOT-5月小麦期货WK2收高5-1/4美分,报每蒲式耳6.59-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为110,466口.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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