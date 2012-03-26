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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 05:29 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米合约收低,市场出脱玉米/大豆价差交易

路透3月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,市场出脱玉米/大豆价差交易,本周末出炉重要的美国政府种植报告前有仓位调整动作.

玉米出口放缓同样令合约承压,因在周五美国农业部发布3月种植报告和季度库存报告前,市场调整仓位.

路透访问25名分析师所得均值显示,今年美国玉米种植面积料为9,472万英亩(3,830万公顷),为近70年来最高.

路透对17名分析师所作调查显示,美国玉米季度库存料为61.50亿蒲式耳,为五年来最低,且低于上年同期的65.32亿蒲式耳.

上周二止当周,大投机客增持CBOT玉米净多头仓位规模为六个月来最大.

CBOT 7/12月跨月价差为82-3/4美分,7月合约溢价以及12月玉米/11月大豆价格比为2.395.

5月CBOT玉米合约CK2收低8-3/4美分,报每蒲式耳6.37-3/4美元.

5月合约已突破关键支撑位在50日移动均线切入位6.43-1/4美元,下一道支持位在100天移动均线切入位6.37-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为39.

今日玉米成交量预估为315,853口.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 李军

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