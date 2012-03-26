〔芝加哥期市〕CBOT玉米合约收低,市场出脱玉米/大豆价差交易

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透3月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,市场出脱玉米/大豆价差交易,本周末出炉重要的美国政府种植报告前有仓位调整动作.
玉米出口放缓同样令合约承压,因在周五美国农业部发布3月种植报告和季度库存报告前,市场调整仓位.
路透访问25名分析师所得均值显示,今年美国玉米种植面积料为9,472万英亩(3,830万公顷),为近70年来最高.
路透对17名分析师所作调查显示,美国玉米季度库存料为61.50亿蒲式耳,为五年来最低,且低于上年同期的65.32亿蒲式耳.
上周二止当周,大投机客增持CBOT玉米净多头仓位规模为六个月来最大.
CBOT 7/12月跨月价差为82-3/4美分,7月合约溢价以及12月玉米/11月大豆价格比为2.395.
5月CBOT玉米合约CK2收低8-3/4美分,报每蒲式耳6.37-3/4美元.
5月合约已突破关键支撑位在50日移动均线切入位6.43-1/4美元,下一道支持位在100天移动均线切入位6.37-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为39.
今日玉米成交量预估为315,853口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 李军
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。