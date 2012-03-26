〔纽约期市〕原糖期货下滑3%,此前印度容许更多出口

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透纽约/伦敦3月26日电---原糖期货周一下挫逾3%,此前印度批准增加出口100万吨糖,一如市场广泛预期.可可期货攀升,而咖啡期货在温和交投中表现不一.
洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBK2跌0.85美分,或3.3%,收报每磅24.78美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跌10.90美元,或1.65%,报每吨648.80美元.
印度政府消息人士称,该国已决定容许另外的100万吨不受限制的白糖出口,和行业人士的预期一致.印度是全球第二大糖生产国.
"市场预期印度将出口,"The Price Group分析师Jack Scoville说.其余软商品市场"可能呈横盘走势."
可可期货攀升,因担忧寻求最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)优质可可豆艰难,这支持了可可价格.
ICE-5月可可期货CCK2攀升24美元,或1.04%,结算价报每吨2,331美元.伦敦5月可可期货LCCK2收升31英镑,或2.07%,报每吨1,513英镑.
ICAP North America的商品交易商Drew Geraghty说,空头回补支持可可.
截止3月20日的一周,投机者增加其可可期货和期权的净空头1,990口,至21,336口.
咖啡期货表现不一.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2升0.05美分,每磅1.788美元.指标伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2跌18美元,报每吨2,015美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。