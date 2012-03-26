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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 02:51 BJT

〔纽约期市〕原糖期货下滑3%,此前印度容许更多出口

路透纽约/伦敦3月26日电---原糖期货周一下挫逾3%,此前印度批准增加出口100万吨糖,一如市场广泛预期.可可期货攀升,而咖啡期货在温和交投中表现不一.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBK2跌0.85美分,或3.3%,收报每磅24.78美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跌10.90美元,或1.65%,报每吨648.80美元.

印度政府消息人士称,该国已决定容许另外的100万吨不受限制的白糖出口,和行业人士的预期一致.印度是全球第二大糖生产国.

"市场预期印度将出口,"The Price Group分析师Jack Scoville说.其余软商品市场"可能呈横盘走势."

可可期货攀升,因担忧寻求最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)优质可可豆艰难,这支持了可可价格.

ICE-5月可可期货CCK2攀升24美元,或1.04%,结算价报每吨2,331美元.伦敦5月可可期货LCCK2收升31英镑,或2.07%,报每吨1,513英镑.

ICAP North America的商品交易商Drew Geraghty说,空头回补支持可可.

截止3月20日的一周,投机者增加其可可期货和期权的净空头1,990口,至21,336口.

咖啡期货表现不一.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2升0.05美分,每磅1.788美元.指标伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2跌18美元,报每吨2,015美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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