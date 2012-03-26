〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及六个月高位,收盘时从日高回落

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透3月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周一触及六个月高位,交易商称,因对南美大豆收成规模的担忧再现,但市场收盘前削减涨幅.
近月大豆合约Sc1触及每蒲式耳13.88-1/2美元,为自去年9月中以来最高,近月豆油合约BOc1触及六月个高位,近月豆粕合约SMc1触及近七个月高位.
产量预测机构AgRural下调对巴西2011/12年大豆产量预估至6,670万吨,之前的预期为6,800万吨.
顶级油籽分析师Thomas Mielke在北京举行的一次大会上称,今年南美大豆因乾旱减产可能很快推高CBOT大豆期货<0#S:>至每蒲式耳14美元之上.
马来西亚棕榈油期货和大连豆油和大豆期货的强势也为此间市场提供支撑.
对美国2012年种植的大豆将不足以满足需求的担忧也提供支撑.分析师对美国2012年大豆种植面积的平均预期为7,540万英亩,略高于去年的7,500万英亩.美国农业部将于周五公布大豆种植面积报告.
CBOT-5月大豆期货SK2收升13-3/4美分,报每蒲式耳13.79-1/2美元.5月豆粕合约SMK2涨4.9美元,报每短吨377.9美元.
5月豆油合约BOK2涨0.55美分,收报每磅55.43美分.
今日CBOT预估大豆成交量为215,662口,豆油成交量为108,316口,豆粕成交量为72,478口.
以下为CBOT农产品期货在1932GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 637.75 -8.75 -1.4% -1.4%
CBOT大豆Sc1 1379.50 13.75 1.0% 15.1%
CBOT豆粕SMc1 377.90 4.90 1.3% 22.1%
CBOT豆油BOc1 55.43 0.55 1.0% 6.4%
CBOT小麦Wc1 659.50 5.25 0.8% 1.0%
CBOT稻米RRc1 1480.50 20.50 1.4% 1.4%
EU小麦BL2H0 217.00 3.00 1.4% 7.2%
NYMEX原油期货CLc1 107.10 0.23 0.2% 8.4%
道琼工业指数.DJI 13,230 149 1.1% 8.3%
现货金XAU= 1691.91 29.77 1.8% 8.2%
欧元/美元EUR= 1.3345 0.0074 0.6% 3.1%
美元指数.DXY 78.9640 -0.3810 -0.5% -1.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 912 4 0.4% -47.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。