〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及六个月高位,收盘时从日高回落

路透3月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周一触及六个月高位,交易商称,因对南美大豆收成规模的担忧再现,但市场收盘前削减涨幅.

近月大豆合约Sc1触及每蒲式耳13.88-1/2美元,为自去年9月中以来最高,近月豆油合约BOc1触及六月个高位,近月豆粕合约SMc1触及近七个月高位.

产量预测机构AgRural下调对巴西2011/12年大豆产量预估至6,670万吨,之前的预期为6,800万吨.

顶级油籽分析师Thomas Mielke在北京举行的一次大会上称,今年南美大豆因乾旱减产可能很快推高CBOT大豆期货<0#S:>至每蒲式耳14美元之上.

马来西亚棕榈油期货和大连豆油和大豆期货的强势也为此间市场提供支撑.

对美国2012年种植的大豆将不足以满足需求的担忧也提供支撑.分析师对美国2012年大豆种植面积的平均预期为7,540万英亩,略高于去年的7,500万英亩.美国农业部将于周五公布大豆种植面积报告.

CBOT-5月大豆期货SK2收升13-3/4美分,报每蒲式耳13.79-1/2美元.5月豆粕合约SMK2涨4.9美元,报每短吨377.9美元.

5月豆油合约BOK2涨0.55美分,收报每磅55.43美分.

今日CBOT预估大豆成交量为215,662口,豆油成交量为108,316口,豆粕成交量为72,478口.

以下为CBOT农产品期货在1932GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 637.75 -8.75 -1.4% -1.4%

CBOT大豆Sc1 1379.50 13.75 1.0% 15.1%

CBOT豆粕SMc1 377.90 4.90 1.3% 22.1%

CBOT豆油BOc1 55.43 0.55 1.0% 6.4%

CBOT小麦Wc1 659.50 5.25 0.8% 1.0%

CBOT稻米RRc1 1480.50 20.50 1.4% 1.4%

EU小麦BL2H0 217.00 3.00 1.4% 7.2%

NYMEX原油期货CLc1 107.10 0.23 0.2% 8.4%

道琼工业指数.DJI 13,230 149 1.1% 8.3%

现货金XAU= 1691.91 29.77 1.8% 8.2%

欧元/美元EUR= 1.3345 0.0074 0.6% 3.1%

美元指数.DXY 78.9640 -0.3810 -0.5% -1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 912 4 0.4% -47.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)