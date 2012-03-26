〔金属期市〕期铜强劲收高,贝南克讲话带动风险资产全线上涨

* 美联储主席贝南克称,美国经济需要更快增长以压低失业率

* LME铜库存下降,可以满足全球4.5天的需求

* 欧元/美元触及三周高位

* 市场关注:周二美国将公布3月消费者信心指数

路透纽约/伦敦3月26日电---期铜周一以强劲上扬开始了新的一周,涨幅为逾两周来最高,因受美元下跌影响,此前美联储主席贝南克重申宽松货币政策立场.

期铜上涨近2%,领涨路透/Jefferies CRB指数.CRB,升向当日高位,此前贝南克称,美国经济需要更快速增长,以进一步压低失业率,为美联储的超低利率政策辩护.

他的讲话引发风险资产全线上涨,带动工业金属、黄金和白银以及美国股市走高,因市场预计美联储将进一步放宽货币政策.

"实际上,潜在实质性成长相当疲弱,GDP增长也很低迷,但政策非常宽松,实质利率很低,......所以这支持了所有金融资产和商品,"加州太平洋投资管理公司(PIMCO)帮助管理大约300亿美元商品的Nic Johnson称.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收高153美元,或1.8%,报每吨8,533美元,创下3月9日以来最大单日涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2大涨7.90美分,或2%,报每磅3.8875美元,接近3.7950至3.8940美元交投区间的高端.

尽管价格上扬,但LME和COMEX期铜仍都陷于今年较宽交易区间的中部,无法实现突破,因中国经济放缓,而库存趋势利多且美国经济信号改善,这传达了互相矛盾的信息.

"显然中国经济出现少许放缓迹象,但美国数据略优于预期,所以铜价维持在旧有区间,"PIMCO的Johnson说."目前来说,我预计走势将基本保持现状,没有真正的诱因推动涨跌."

"中国是主要的障碍,企业和交易商仍相当悲观,大量铜放置在保税区和交易所仓库里,......但美国在许多经济指标方面表现出众,"渣打银行分析师Dan Smith称.

但周一的数据暗示美国楼市失去动能,2月成屋待完成销售指数意外下降.[ID:nSB8527950]

贝南克的讲话及楼市数据带动欧元/美元升至三周最高位,帮助推升了金属等美元计价资产.

**短期持谨慎态度**

今年迄今铜价已上涨约10%,受美国经济数据,西方国家超宽松货币政策及抑制欧债危机的举措带动.但铜价进一步上涨需要中国的支持,中国在全球需求中约占40%的份额.

但LME铜库存下降持续支撑了铜价.最新数据显示,铜库存减少1,175吨,至255,175吨,为2007年11月以来最低水平,仅能满足全球4.5天的需求.

"极短期内我们对铜价较为谨慎,中国对每吨8,400美元的铜价明显缺乏需求,但中国以外需求的改善不太可能完全抵消这一影响,"麦格理在研究报告中称.

三个月期铅CMPB3收报每吨2,002美元,上周五报1,995美元.

以下为1829GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 389.00 8.15 +2.14 343.60 13.21

LME期铝 2185.00 11.00 +0.51 2020.00 8.17

LME期铜 8535.00 155.00 +1.85 7600.00 12.30

LME期铅 2000.00 5.00 +0.25 2035.00 -1.72

LME期镍 18145.00 -30.00 -0.17 18710.00 -3.02

LME期锡 22450.00 225.00 +1.01 19200.00 16.93

LME期锌 2019.00 14.00 +0.70 1845.00 9.43

上海期铝 16235.00 35.00 +0.22 15845.00 2.46

上海期铜 60180.00 150.00 +0.25 55360.00 8.71

上海期锌 15490.00 -160.00 -1.02 14795.00 4.70

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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