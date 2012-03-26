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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高1.23%,Nasdaq指数收涨1.78%

路透纽约3月26日电---美国股市周一收涨,标普500指数在录得年内最大单周跌幅后反弹,今日再度触及四年高位,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克暗示仍将保持支撑性货币政策以扶助压低美国失业率.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高160.90点,或1.23%,至13,241.63点;标准普尔500指数.SPX收涨19.40点,或1.39%,至1,416.51点.Nasdaq指数.IXIC上扬54.65点,或1.78%,至3,122.57点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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