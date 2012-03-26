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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 04:55 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,因贝南克讲话打压美元

路透多伦多3月26日电---加元兑美元周一上涨,此前美联储主席贝南克的讲话巩固了美国利率将维持在低位的预期,这提振了风险资产,打压了美元.

贝南克警告称,美国经济需要更快速增长,以压低失业率,巩固了宽松货币政策将维持一段时间的观点,并引发了将推出更多量化宽松政策的预期.

加元/美元CAD=D4收报0.9912加元,或1.0089美元,高于上周五尾盘的0.9987加元,或1.0013美元.

道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk称,市场将关注周四加拿大公布的联邦预算和周五公布的1月GDP数据,以从中寻找未来走势方向.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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