版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 05:19 BJT

〔加拿大股市〕触及三周高位,贝南克讲话点燃新量化宽松政策预期

路透多伦多3月26日电---加拿大主要股指周一跟随全球股市上扬,触及三周高位,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克发表讲话,暗示将继续保持支持性货币政策立场.

贝南克称,美国经济需要更快成长才能令失业率回落.此番言论促使投资者增加风险资产敞口,因寄望于美联储或推出新一轮量化宽松政策.

金融股上扬0.8%,加拿大皇家银行(RY.TO)和加拿大丰业银行(BNS.TO)均上扬1.2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨109.13点,或0.88%,报12,574.79点.该指数盘中触及12,583.12点,为3月5日来最高.十大类股全线上扬.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐