〔美国债市〕公债价格表现不一,此前贝南克对美国经济措辞温和

* 贝南克对美国经济的温和观点重燃美联储买入更多公债的冀望

* 长期公债回吐上周部份升幅

* 对欧洲的担忧缓和,打压避险买需

* 公债表现不一,结束连涨四个交易日的势头

路透纽约3月26日电---美国公债价格周一表现不一,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克称经济需要更快速成长以进一步拉低失业率,使投资人冀望美联储未来将买入更多公债.

尽管贝南克没有暗示美联储急于开始另一轮公债购买计划,但他表示需要持续采取宽松政策来支持经济更快速扩张,降低失业率.

美国经济第四季成长年率为3%,但预计2012年第一季仅成长1-2%.

尽管公债在交易日早段下滑,"但贝南克的讲话提醒人们他对经济的看法十分温和,他仍然信心不足,不会暗示将放松对经济的支持,"Manulife Asset Management交易商Michael Lorizio说.

这些观点缩减公债稍早跌幅,导致公债稍早下跌的部分原因是对欧洲前景的看法改善,这削弱了对避险公债的需求.

尽管如此,短期公债尾盘小幅上升,尽管本周美国财政部将标售总计990亿美元公债,分别在周二,周三和周四标售350亿两年期公债,350亿美元五年期公债及290亿美元七年期公债.

同时,本周两次30年公债购买操作的安排遏制30年期公债跌势,Lorizio说.周三美联储将买入10年期公债也限制该年期公债价格的跌幅.

"美联储定期买入长期公债,对长债提供相当程度的支持,"Lorizio说.

预期月末及季末的买需也令公债价格下跌及收益率(殖利率)攀升时吸引了买家.

"感觉不仅有传统的月末买需,也有一些人们因重新调整其投资组合所带动的买需,"Lorizio说,"鉴于价格有所回调及股市表现出色,可能有一些资金从股市转向债市,并非人们看多公债,只是重新恢复投资权重的平衡而已."

周一美国股市上涨逾1%.[.NCN]

长期公债收益率早盘再次测试其200天移动均线,此前德国企业信心意外连续第五个月上升.

分析师表示,德国准备容许两个救肋基金同时运作作为增强解决欧元区债务危机能力的迹象扶助重燃投资人对股市和其他与成长相关资产的胃纳.

"欧洲前景似乎有所改善,"Wunderlich Securities公债交易商Andrew Shulman说.

市场交投震荡,成交量低于均值.

纽约尾盘,指标10年期公债US10YT=TWEB价格跌1/32,收益率从周五尾盘的2.24%升至2.25%.

根据Tradeweb,10年期公债收益率处于200日移动均线切入位2.2209%上方,但低于上周二触及的四个半月高位2.399%.

30年期公债US30YT=TWEB价格跌13/32,收益率从周五尾盘的3.31%升至3.33%,低于上周一触及的四个半月高位3.492%,且低于其200天移动均线切入位3.3717%.

**新债供应在即**

美联储出售在2013年2月至2013年7月到期的公债,作为其4,000亿美元卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的一部份.

分析师表示,美联储出售这些短期公债,并没有损害短债表现相对优于长期公债的情况.他们补充说,这亦预示周二标售的350亿两年期新债将得到强劲需求.

发行前交易(when-issued)中,2014年3月到期的两年期新债US2YTWI=TWEB收益率报0.361%.

于2014年2月到期的当前两年期公债升1/32,收益率从周五的0.37%回落至0.35%.

分析师称,仍不清楚本周的五年期和七年期公债标售是否将获得强劲买需.财政部上周数据显示,在本月稍早分别举行的标售中,债券基金及海外投资人降低其在新的10年期和30年期公债的购买规模.

"将继续缺乏亚洲的买入支持.欧洲基金总体仍在进行头寸调整,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel说.

本周财政部的新债供应将面临高收益公司债发行带来的竞争.根据汤森路透旗下IFR,高收益率公司债发行量距离创下第一季发行量最高纪录仅一步之遥.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 ( unch ) 0.356

五年期公债US5YT=RR 99-00/32 (+01/32) 1.086

10年期公债US10YT=RR 97-25/32 (-03/32) 2.251

30年期公债US30YT=RR 95-28/32 (-19/32) 3.343 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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