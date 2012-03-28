〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透3月28日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
03/23/12 较上周 较上年 03/23/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 351.5 3.6 -5.6 353.4 7.1 -2.3
馏分油 136.6 -1.4 -18.3 135.9 -0.7 -17.5
汽油 226.3 1.3 5.9 223.4 -3.5 6.3
取暖油 29.8 0.0 -7.5 30.2 0.4 -5.0
新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.3 0.6 0.0 -0.5
煤油型航空燃料 41.7 0.1 1.0 41.2 0.4 0.6
原油日加工量 14.6 0.4 0.4 14.5 0.1 0.1
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加260万桶,汽油库存减少130万桶,馏分油库存减少10万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红