〔美国股市〕阿根廷ADR下滑,因美国中止对阿根廷的贸易优惠

路透纽约3月26日电---在美国股市挂牌交易的阿根廷企业美国存托凭证(ADR)周一下滑,因美国中止贸易优惠,惠誉对该国政府干预能源产业提出警告,且数据显示阿根廷经济以两年最慢速度成长.
阿根廷企业ADR下滑同全球及拉美其他股市大涨形成鲜明对比,墨西哥股市创下历史新高.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收高1.9%.
美国总统奥巴马表示,中止对阿根廷的贸易优惠,因该国未能支付逾3亿美元,对涉及美国投资人的两起纠纷提供赔偿.
阿根廷政府数据显示,该国1月经济同比增长5.5%,为两年最低.
纽约梅隆银行的阿根廷企业ADR指数.BKAR重挫3%,而纽约梅隆银行的整体ADR指数.BKADR则上扬1.38%.
美国股市标普500指数在上周录得年内最大单周跌幅后周一反弹,今日再度触及四年高位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克暗示尽管就业市场开始改善,但仍将继续执行支持性货币政策.[.NCN]
欧洲企业ADR指数.BKEUR升1.39%,亚洲企业ADR指数.BKAS收高1.04%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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