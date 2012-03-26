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货币新闻 | 2012年 3月 27日 星期二 06:35 BJT

《综述》美联储主席贝南克称,美国经济需加快增长以进一步降低失业率

* 贝南克称就业升温可能只是暂时的

* 失业大多是由经济周期因素而非结构性原因所造成

* 市场认为贝南克的讲话强化了低利率预期

路透华盛顿3月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一为该央行的极低利率政策辩护,称美国经济需要加快增长,来进一步降低失业率.

尽管未就联储是否将积极推出第三轮购债计划给出暗示,但贝南克还是明确表示,在积极应对经济深度衰退后,联储不急于逆转政策立场.

美国失业率已从去年夏季的9.1%降至8.3%,贝南克称这一进展与相当温和的经济增长步伐"有些不同步".

他说,失业率的下降可能说明经过衰退期间异常严重的裁员后,企业在努力恢复雇佣人数.如果情况的确如此,则这一进展将会停滞.

"当这一转变完成后,要实现失业率进一步大幅下降,可能就要仰赖生产和消费者及企业需求更快速扩张,而持续的宽松政策可以为这一变化提供支撑."贝南克在全美商业经济协会(NABE)表示.

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