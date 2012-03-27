〔欧洲经济〕欧洲央行总裁称该行融资操作不会带来通胀风险

路透柏林3月26日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一试图缓解德国对该行1万亿(兆)欧元融资操作可能助燃通胀的忧虑,称货币市场在其行动后出现的改善,没有对价格稳定构成风险.

近几个月欧洲央行两次进行低息、超长期融资操作,共计向金融市场挹注了逾1万亿欧元的流动性.这使德国许多人士担心其可能会造成通胀压力.

但德拉吉本月竭力缓解德国对通胀的担忧,淡化通胀风险.

"只有货币及信贷持续且强劲地增长,才会对通胀和资产价格产生影响,而央行流动性增加本身不会有这种影响,"他在柏林的讲话中提到.

他说,"货币及信贷增长企稳的暂时迹象,并不意味着中期通胀压力会增加."他还补充道,欧洲央行随时准备遏制物价上涨.

"我们始终对威胁中期物价稳定的因素保持警戒,"他说,"欧元区的公民可以确信,我们的目标是实现中期价格稳定,而且我们拥有实现这一目标所需的全部工具."

欧元区2月通胀率升至2.7%,而且今年料会维持在2%上方,明年才会回落.欧洲央行的通胀率目标为略低于2%.欧元区3月通胀数据将于周五公布.

德拉吉在谈到宏观经济时说,经济活动和金融市场浮现出企稳迹象,银行贷款亦趋稳.

"银行融资市场的状况有所改善,"他说,"例如,欧元区银行业者今年迄今已发行大约700亿欧元的优先无担保债券,远高于2011年整个下半年的发行量."(完)