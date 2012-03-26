〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆走升,贝南克讲话引发新量化宽松政策臆测(更新版)

(新增文末表格)

* 贝南克称,经济需要进一步增长来改善就业状况

* 美国成屋销售数据令人失望

* 在大选失利后,有关西班牙的忧虑升温

路透纽约3月26日电---欧元兑美元和日圆周一连续第二天走强,因美国数据逊于预期,且美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克对就业市场的谨慎讲话,引发有关放宽政策的臆测.

欧元兑美元突破三周高位,兑日圆亦跃升逾1%.但分析师表示,欧债危机远未结束,欧元本周可能承压.

贝南克此前警告称,美国经济需要更快成长才能令失业率回落.此番言论令投资者进一步押注美联储或推出另一轮量化宽松政策.[ID:nSB1454658]

稍晚公布的美国成屋待完成销售数据令人失望也支持了这种预期.2月成屋待完成销售指数较上月意外下跌.[ID:nSB8527950]

"这令美联储还会推出经济刺激政策的观点继续在市场发酵,"GFT外汇研究主管Boris Schlossberg表示."我认为他们并未以任何途经或形式消除这种可能性."

欧洲传来的消息同样扶助欧元.德国总理梅克尔本周对扩大欧元区金融防火墙规模表达了模糊的同意.各国财长将于3月30-31日在哥本哈根召开会议.

欧元兑美元EUR=升0.7%,报1.3362美元,日内曾触及2月29日以来高位.欧元兑日圆EURJPY=R曾一度高见110.63日圆,尾盘报110.58日圆,升1.2%.

路透数据显示,美元兑瑞郎CHF=跌0.6%至0.9027瑞郎,盘中低点亦是3月1日以来最位.

本周一系列事件可能有助于投资人了解决策者对欧元区问题处理得如何.这些事件包括意大利标售公债及周五西班牙的预算案.在欧元区二线国家公债承再度承压之际,意大利希望筹集多至75亿欧元.

市场正日益担忧西班牙,此前西班牙执政党在地区选举中遭遇挫折,使西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)推进严格节支措施的任务面临更大困难.

"事实是我们取得很大的进步,但实际上并没有解决欧元区的问题,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton补充说,只要那些担忧持续,欧元在今年全年可能出现一波接一波的抛售.

**美元兑日圆上涨**

美元兑日圆JPY=升0.5%,至82.74日圆.

交易商说,他们倾向买入美元和卖出日圆,在3月31日日本财政年结束前的资金汇回不太可能扭转日圆中期的偏空人气.

"我们预料美元/日圆交投在80-85日圆区间,存在上行突破风险.很大原因将取决于美元以外的经济体是否也得到改善,"RBS Global Banking汇市策略师Paul Robson说.

"只要美国经济显示出表现优于其他国家的迹象,美元将得到支持."

和经济成长表现密切相关的澳元兑美元AUD=升0.7%,至1.0525,收复上周1.2%跌幅的部份失地.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3357 1.3271 +0.65 +3.18 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.83 82.31 +0.63 +7.66 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 110.63 109.27 +1.24 +11.12 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9028 0.9077 -0.54 -3.71 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5969 1.5866 +0.65 +2.79 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9905 0.9980 -0.75 -2.83 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0535 1.0458 +0.74 +3.03 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2061 1.2049 +0.10 -0.68 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8364 0.8360 +0.05 +0.42 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8229 0.8188 +0.50 +5.72 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6728 5.7514 -1.37 -5.08 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5795 7.6373 -0.76 -2.05 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6651 6.7212 -0.83 -3.23 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9028 8.9291 -0.29 -0.12 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红/李军

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