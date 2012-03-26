全球外汇市场3月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
3月26日(一)
2350 - 日本2月企业服务价格指数(CSPI).
3月27日(二)
-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会.
0600 - 瑞士2月UBS消费指标.
0600 - 德国4月Gfk消费者信心指数.
0600 - 德国2月进口物价.
0645 - 法国3月消费者信心指数.
1000 - 英国工业联盟(CBI)3月零售销售差值.
-- - 英国央行公布2012年第一季报告.
1100 - 欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)发布新的斯洛伐克经济前景,以及评论目前局势和欧元区的议题.
1145 - 美国ICSC/高盛3月24日当周连锁店销售.
1200 - 美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议发表演说.
1255 - 美国Redbook 3月24日当周连锁店销售.
1300 - 美国1月标普/Cash-Shiller房价指数.
1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行3月综合制造业指数.
1400 - 美国3月消费者信心指数.
1400 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和联储国际金融事务部门主管Steven Kamin就欧洲经济和金融形势,在众议院金融服务委员会国内货币政策和科技小组委员会作证.
1400 - 美国财长盖特纳在众议院拨款委员会,就财政部预算要求作证.
1635 - 美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演讲.
1645 - 美联储主席贝南克以"美联储对金融危机与大萧条的回应"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说.
1715 - 白宫高级经济助理斯珀林阐述奥巴马政府在促进制造业方面的努力.
1720 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯联储赞助的社区论坛中,以"美联储的运作及最新经济信息"为题发表演说.
1945 - 美联储理事杜克就"建设可持续性社区"发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
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