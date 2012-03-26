〔美国经济〕费城联储总裁普洛瑟称央行资产购买应有限制(更新版)

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路透巴黎3月26日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周一称,全世界央行都不应当无限制购买资产,因这违背了货币和财政政策制订互不干扰的传统,并可能让政府用通胀方式减轻债务.

他指出,对于资产负债表的规模和扩大方式,美国联邦储备理事会(美联储,FED)及其它央行应设定明确限制,以防止全球金融危机和经济衰退期间采取的非常规政策产生问题.

自2009年两轮量化宽松后,美联储资产负债表上有近3万亿(兆)美元资产,大多为长期美国公债和其它证券.欧洲央行资产负债表规模更大,已经超过3万亿欧元(3.98万亿美元).

普洛瑟在法国央行举办的会议上称:"明确划定界限,反对将资产负债表用作新型政策工具,还会让财政当局更难依靠印钞来解决预算政策难以为继的问题,从而加强财政纪律."

作为政策强硬派,普洛瑟曾反对美联储上一轮资产购买计划,并多次表示美联储不应采取更多经济刺激举措.不过,美联储主席贝南克及其他决策者仍为必要时采取新一轮购置资产计划敞开大门.

普洛瑟称,毫无疑问各央行可以撤出非常规举措,问题在于要选择合适的时间和步伐,以维护价格稳定,并履行他们的职责.

他在会议间隙对记者称:"这不是新问题了...但这次挑战格外艰巨,因为我们的资产负债表规模太大,削减规模会变得更加复杂和困难."

普洛瑟还批评了美联储的抵押支持证券(MBS)购买计划,称这模糊了美国政府财政政策和美联储货币政策的界限.

他并称,相比今年形成的通胀风险,更担心未来几年的通胀风险.他预计美国2012和2013年经济将增长约3%.今年失业率料降至约7.8%,2013年料接近7.0%.(完)