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货币新闻 | 2012年 3月 27日 星期二 07:03 BJT

〔美国个股〕AIG执行长称纳税人从援助行动中可获利50-100亿美元--CNBC

路透3月26日电---美国国际集团(AIG.N)执行长Bob Benmosche周一表示,该公司预计美国纳税人从2008年援助该公司的行动中最终可获利50-100亿美元.

Benmosche在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称,该公司现拥有非常强大的股票回购能力,且他认为,回购的大部分股票将会是美国财政部所持有的该公司70%股权.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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