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货币新闻 | 2012年 3月 27日 星期二 07:21 BJT

〔澳洲经济〕央行助理总裁德贝尔称,澳元汇率与该国贸易条件相符

路透悉尼3月27日电---澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)周二表示,澳元的水准和该国强劲贸易条件相符.

他在悉尼的一次会议上称,资本流动构成的改变已影响到澳元的汇率.

澳元兑美元AUD=D4周二报1.0517.去年时创下29年高位1.1080.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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