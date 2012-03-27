〔金砖国家〕3月26日股汇市收盘纵览

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月26日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.23%,报1,044.31点.
中国股市:沪综指周一缩量微幅收升,盘中走势震荡,因市场对整体经济下滑及上市公司业绩增长的担忧令交投气氛谨慎.不过分析人士预计,短线累计跌幅已较大,后市或有技术性反弹可能.沪综指.SSEC收报2,350.599点,涨1.06点,或0.05%,盘中一度触及2,339.141点日低.上海A股成交额进一步萎缩至539.29亿元人民币,创近两个月新低.[.SSCN]
香港股市:在清淡交投中以平盘作收,本地地产股的强势被中资银行股的颓势所抵消.因担心受高于预期的中国地方债坏账冲击,中资银行股下跌.恒生指数.HSI收平,报20,668.86点.恒生国企指数.HSCE收低0.62%,报10,591.52点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌.人民币中间价已连续两个交易日创汇改来新高,但午后购汇需求集中涌现,成为推动今日即期汇价先扬后抑的主要推手,人民币依然难摆脱收跌的境遇.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水140点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3280元.[CNY/CN][ID:nSB1453624]
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印度股市:下挫1.8%至约两个月来最低收盘水准,因围绕出售给外国投资者的部分衍生品的短期资本利得税存有不确定性,引发了普遍抛售的恐慌.指标BSE指数.BSESN挫跌1.8%,收报17,052.78点,为1月30日以来的最低收盘点位.[.BO][ID:nL3E8EQ5FF]
印度汇市:印度卢比下滑至逾两个月来最低水准,受累于石油进口商和其他公司旺盛的美元买需,印度股市下挫和欧元疲软构成进一步的拖累.印度卢比兑美元INR=D2收报51.2650/2750,远低于上周五收盘的51.17/18,盘中一度跌至51.4850,为1月16日以来低位.[INR/][ID:nL3E8EQ5ES]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,712.850点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨2.39%至911.35点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.02%至28.9925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.88%,报38.6025.
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巴西股市:拉丁美洲股市周一录得约两周来最大涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示将继续实施促进经济成长的货币政策,引发投资者逢低买入低价股票,上周五拉美股市走低.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨1.32%,至66,684.59点,终止了连跌四日的颓势.[ID:nL2E8EQCIO]
巴西汇市:巴西雷亚尔下跌,大致由于投资者预期政府将继续阻止热钱流入该国.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.33%,至1.8148.[ID:nL2E8EQAS5]
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南非股市:略微收高,追随全球股市的涨势,但投资者不愿在南非央行周四利率决定前进行大举押注.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收盘小涨0..27%至29,796.56点.综合指数.JALSH升0.28%,报33,664.46点.[.J][ID:nL6E8EQ6IP]
南非汇市:南非兰特兑美元持坚,因美联储主席贝南克发表基调温和的讲话,引发美元兑大多数新兴货币被大肆抛售.兰特兑美元涨幅在路透有报价的20种新兴市场货币中最大,1553GMT时劲升1.02%,报7.6.[ZAR/][ID:nL6E8EQ6SM](完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。