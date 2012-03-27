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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:26 BJT

〔中国新债〕北京保障房建设投资中心拟发60亿元五年期私募中票--IFR

路透3月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京市保障性住房建设投资中心正筹备再次发行60亿元人民币（9.56亿美元）私募中票，期限料为五年，由中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)任联席主承销，短期内推出。

发行人上次进入私募中票市场是在2011年12月底发行20亿元人民币私募中票，期限五年，每半年投资者有回售权，由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和北京银行(601169.SS)任联席主承销。该交易是发行人首次踏足债券市场。

资金将用于保障性住房的建设。(完)

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--整理 张喜良; 审校 乔艳红

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