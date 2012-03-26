〔货币市场〕税收原因可能导致近期美国国库券供应及收益率下降

路透纽约3月26日电---随着税收增加,美国财政部可能持续减少短期债券的供应.交易商预计,这可能在近期推低国库券收益率(殖利率).

美国财政部周一标售600亿美元三个月及六个月期国库券,得标利率分别是8.5和15个基点.财政部上周四宣布,这次标售规模将比交易商的预期水平少40亿美元.

"削减规模暗示税收收入不错,未来几周国库券供应将持续下降,"纽约道明证券(TD Securities)的短期利率交易主管Kenneth Silliman表示.

Kenneth Silliman表示,目前财政部可能进一步减少国库券供应,而这将在近期推低国库券收益率和隔夜回购协议利率.

在隔夜回购市场,以公债为抵押的借款成本亦上升.交易商称,美国可能推出的新一轮冲销版量化宽松,也可能使该利率保持在相对较高的水平.

在回购市场,以公债为抵押的隔夜借款利率升至23个基点左右,2月初为13个基点.

但未来数月国库券供应减少,预计将改变最近的局面,即使只是暂时改变.

"回购利率仍然过高,"Silliman表示,"通常会在3月最后一周开始逐步下降."

摩根大通的分析师估计,隔夜回购利率第一季末可能下降3-5个基点,并指出该利率前三年从3月中旬到第一季结束平均收窄10个基点.

美元三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=从上周五的0.47315%降至0.47265%.年初时超过58个基点.

三个月期欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP从上周五的56.5降至54.5基点,年初时为119个基点.该指标亦用作衡量美元融资风险. (完)