〔离岸人民币〕中国国开行15年期离岸人民币债重开定价为4.2%--IFR

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]15年期离岸人民币债券上周五重开, 最终定价在4.2%，与参考利率相同。比二级市场报价4.15%稍高，规模在原计划的10亿元人民币（1.59亿美元）。
巴克莱(BARC.L)为账簿管理人。
原债券为今年1月中定价的15亿元人民币15年期票息为4.2%的点心债券。
国开行之前获得60亿元人民币赴港发债额度，完成重开后已融资35亿元人民币，但仍有发行空间。
国开行发债所筹资金将用于支持其海外人民币业务,为该行历史上首次。
该行已累计在港发行人民币债券140亿元。标准普尔、穆迪和惠誉等国际评级机构给予国开行的外币债信评级分别为AA-／Aa3／A+。(完)
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--整理 张喜良; 审校 乔艳红
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。