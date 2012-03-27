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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:28 BJT

〔离岸人民币〕中国国开行15年期离岸人民币债重开定价为4.2%--IFR

路透3月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]15年期离岸人民币债券上周五重开, 最终定价在4.2%，与参考利率相同。比二级市场报价4.15%稍高，规模在原计划的10亿元人民币（1.59亿美元）。

巴克莱(BARC.L)为账簿管理人。

原债券为今年1月中定价的15亿元人民币15年期票息为4.2%的点心债券。

国开行之前获得60亿元人民币赴港发债额度，完成重开后已融资35亿元人民币，但仍有发行空间。

国开行发债所筹资金将用于支持其海外人民币业务,为该行历史上首次。

该行已累计在港发行人民币债券140亿元。标准普尔、穆迪和惠誉等国际评级机构给予国开行的外币债信评级分别为AA-／Aa3／A+。(完)

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--整理 张喜良; 审校 乔艳红

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