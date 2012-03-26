〔中港股业绩〕中国人寿去年净利下滑45.5%,拟发至多460亿元债券(更新版)

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
(新增更多细节)
* 去年净利下滑45.5%
* 市场份额继续稳居第一
* 去年加大存款及长债配置
* 拟在境内外发行至多460亿元债券
路透上海3月27日电---中国最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)2011年净利同比下降45.5%至183.3亿元人民币,主要受中国资本市场低迷导致投资收益下降和资产减值损失增加的影响.公司还拟在境内和境外共发行至多460亿元债券.
之前汤森路透Starmine调查给出的净利预估为225.8亿元.年报显示,去年该公司实现营收3,853.88亿元,同比下降0.9%,每股盈余(EPS)为0.65元.公司并宣布每股派息0.23元.
2011年中国人寿已赚保费为3,182.76亿元,同比增长0.1%;其市场份额为33.3%,继续占据寿险市场主导地位.
去年中国人寿抢抓利率阶段性高位运行的市场机会,加大固定利率协议存款和长期债券配置力度,定期存款比例由上年同期的33.05%提升至34.84%;同期股权类投资占比下降近2.5个百分点至12.17%.去年公司投资组合净投资收益率为4.28%,但考虑股权型投资减值等因素后,总投资收益率为3.51%.
年报显示,中国人寿去年底的偿付能力充足率为170.12%,较上年下降逾40个百分点,但仍高于150%的监管标准上限.该指标下降的主要原因是受2011年度中国资本市场持续低迷、公司业务发展及上年度股息分配的综合影响.
为充实公司附属资本,提高偿付能力充足率,继2011年发行300亿元次级债后,中国人寿董事会称,未来拟在境内发行不超过380亿元人民币次级债,期限不少于10年;并拟在监管机构批准的情况下,在境外发行不超过80亿元人民币或等值外币的次级属性债务融资工具.
中国人寿A股周一收报16.95元,过去一个月累计下跌11.9%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
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以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。