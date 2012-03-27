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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:13 BJT

〔美国个股〕苹果CEO库克会见中国官员,希望扩大中国业务

路透旧金山3月26日电---苹果(AAPL.O)执行长(CEO)库克(Tim Cook)周一在北京会见了中国官员,该公司希望扩大在华业务.

苹果说,这是库克去年8月接任苹果CEO以来首次访问中国,但未对库克的会谈做出详细说明.

库克对中国并不陌生,他之前担任苹果首席运营官(COO)时就帮助制定了以亚洲为中心的供应链,而且中国是一个重点.

库克之前曾表示,苹果远未深入中国市场,希望扩大在中国的业务.苹果目前在中国只有五家直营零售店,尽管有一百多家经销商.

苹果已经与中国电信和中国联通签有在中国销售iPhone的协议,并且中国移动等其他主要运营商也希望与苹果合作.

库克此次中国之行,还恰逢该公司同中国的唯冠公司发生iPad商标纠纷案.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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