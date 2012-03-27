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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报3月27日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛周一在首尔会见美国总统奥巴马时称,即使人民币大幅升值也解决不了美国经济面临的问题,中方将继续推进人民币汇率形成机制改革,更大程度发挥市场供求的调节作用.

* 其他:

--中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长何德旭表示,存款利率的市场化必须更加谨慎和稳妥,因其关系到整个社会的货币供应和支付清算秩序,其中的变化、影响和冲击最为不确定.

--评论文章称,入围第二批房产税试点的城市,若把存量房纳入征收范围,将不会令人惊讶.扩大试点并非加码楼市调控,而是为地方财政收入寻找长效机制.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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