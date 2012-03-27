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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:20 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月27日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
    3/27      沪   隆基股份   780012         7,500   17.50-21.00    20.59-24.71 国信证券  3/30
    3/27      深   吉艾科技   300309         2,800       31.00        33.99     中金公司  3/30
    3/28      深   奥马电器   002668        *4,135      *11.00       *12.94     国信证券  4/5
    4/5       深   康达新材   002669   不超过2,500        --           --       光大证券  4/10
    4/6       深   华声股份   002670   不超过5,000        --           --       光大证券  4/11 
    4/9       沪   怡球资源     --    不超过10,500        --           --       华泰联合  4/12   
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日       
   3/27   深   德联集团  (002666.SZ)     3,200          17.00        23.29     国信证券   
   3/27   深   首航节能  (002665.SZ)     2,675          30.86        45.06     中信证券   
   --     深   裕兴股份    300305          --           42.00        30.37     东海证券  
   --     深   慈星股份    300307          --           35.00        16.43     国信证券 
   --     深   远方光电    300306          --           45.00        51.72     平安证券  
   --     深   鞍重股份    002667          --           25.00        30.49     海通证券  
   --     深   中际装备    300308          --           20.00        26.73     广发证券  3/29

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 张喜良

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