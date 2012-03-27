〔欧洲金融〕欧盟议员希望加强限制高频交易的法案

路透伦敦3月26日电---周一公布的一份欧洲议会报告称,应严禁银行业者允许场外经纪人直接入市,这是打击电脑化高频交易计划的组成部分.

欧洲议会旨在出台一项法案,限制电脑化或算法交易,以及其他令监管者难以实现全面监控的技术进展.这份报告是议会对此作出的初步回应.

欧盟(EU)的决策执行机构--欧盟执委会(European Commission)去年提出了这个名为MiFID II的法律草案,目前有待议会和欧盟成员国的批准,预计会有所修改.

负责起草法案的德国中间偏右议员Markus Ferber在报告中称,对于高频交易的打击,需要比草案中所提到的更加严厉.

批评人士指出,高频交易生成大量交易单,而后又迅速取消,导致市场剧烈波动.高频交易员经常通过银行及券商的交易系统直接进入市场.

"起草人提出要进一步区别对待,并给出了对高频交易和高频交易策略的定义,以便识别算法交易中的高频交易.此外,还要求禁止通过电子途径直接进入市场,"Ferber在草案中提及.

报告中还提到,交易单至少应在市场上停留500毫秒后才能取消,而且交易所对大量取消所下订单的交易员应征收更高费用.

筹备中的新型组织化交易设施(OTF)平台将用于处理目前银行间的交易合同,该平台应仅限于非股票交易,也就是说主要为衍生品.

这将迫使目前在场外交易的股票进入交易所或比OTF监管更严格的平台上.

其他议员及英国等欧盟成员国已准备对Ferber的提案发起挑战.该项草案的最终版本将于今年底之前、或2013年初获得批准.(完)