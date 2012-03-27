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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:47 BJT

〔中国新股〕广汽集团周四登陆A股市场

路透上海3月27日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)周二公告称,公司周四将登陆A股市场,为换股合并而增发的2亿8,696.24万A股将全部上市.

广汽集团本次增发的A股发行价为9.09元人民币,全部用于换股吸收合并其A股子公司广汽长丰(600991),并没有募集资金.广汽长丰已经退市,广汽集团A股代码为"601238".中金公司为广汽集团A股上市的保荐人.

上市公告书称,2011年广汽集团营收达109.84亿元,同比增长25.6%;净利润42.72亿元,同比微降0.5%;每股收益0.69元(若按扩大后股本,摊薄每股收益为0.66元).

公告指出,去年广汽集团实现净利仅为预期目标的85%,主要是因为日本地震和泰国洪灾对公司正常生产带来影响,以及国内外经济明显减速所产生的影响.

上市公告还指出,若广汽集团A股上市首个交易日的交易均价低于9.09元,部分股东可以选择第二次现金选择权,将所持股份出让给广汽集团指定的接受方,当天买入的股东则无权行使现金选择权.

根据广汽集团与广汽长丰其余大股东达成的协议,广汽长丰的第二和第三大股东长丰集团与日本三菱汽车均不参与此次换股,而以12.65元/股价格行使现金选择权,广汽因此付出逾24亿元的对价.

广汽集团是国内第六大汽车集团,去年销售汽车72万辆,2010年其以介绍形式发行H股,并换股整合骏威汽车后上市.广汽集团与日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)、三菱汽车(7211.T)及意大利菲亚特FIA.MI等都成立合资公司,部分合资公司已成公司主要利润来源.

广汽集团H股周一收报7.64港元,过去一个月股价累计跌逾14%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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