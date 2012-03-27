〔中港个股〕中石化欲使原油进口多元化;其伊朗原油进口大幅下滑

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月26日电---中国石油化工股份有限公司(中石化)(0386.HK)董事长傅成玉周一表示.该公司正寻求使原油进口渠道多元化.其第一季伊朗原油进口量大幅下滑.
傅成玉称,中石化已经采取措施,建立多元化的进口渠道.
中石化旗下的中国国际联合石油化工公司与伊朗国家石油公司(NIOC)在价格及信用条款问题上争论了两个多月后,终于达成共识,部分得益于伊朗石油部长卡萨米(Rostam Qasemi)上月出访北京时进行了干预.
傅成玉表示,双方在卡萨米到访期间进一步明确了部分先前尚未敲定的价格.
当被问到中石化今年的伊朗原油进口量是否会低于去年时,傅成玉没有直接作答,而是表示,应该不会有大起大落,因为双方签署的是长期合同.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。