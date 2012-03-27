《新兴市场重要经济事件预告》--3月27日-4月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月27日(二)
首尔--韩国央行公布2月9日会议记录.
新德里--世界银行行长佐利克会见印度财政部长慕克吉.
新德里--印度财政部长慕克吉料将向议会下院阐释预算案.
印度孟买--印度央行副总裁Anand Sinha在高级研究与训练中心(CAFRAL)有关消费者保护、系统风险和市场发展的金融业监管者会议上,参加"任务报告和未来举措"的会议(0630).
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.
科威特城--科威特副总理兼财政部长Mustafa Jassem Al-Shimali在Euromoney举办的会议上讲话.
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构举行阿联酋会议(至3月29日).
日内瓦--WTO贸易、债务和财政工作组会议(至3月28日).
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行发表最新季度报告,公布2012-2014年经济增长、通货膨胀和经常账数据预估.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.
布拉格--欧洲金融和财政论坛(至3月29日).
布拉格--挪威央行总裁Oystein Olsen在捷克央行成立20周年纪念会上讲话.
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)发起欧元区2012经济调查.
3月28日(三)
新德里--印度央行副总裁Anand Sinha参加社会信任研究机构(Institute of Social Studies Trust)主办微型金融会议的小组讨论会,题为"印度微型金融是否处于十字路口?对于妇女的生计担忧意味着什么?"(0400).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
华沙--经济合作暨发展组织(OECD)发布波兰经济调查报告.
3月29日(四)
印度钦奈--世界银行行长佐利克会见印度内政部长齐丹巴南.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300).
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
金边--东南亚国家联盟(东盟)10+3金融和中央银行代表会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)及东盟财长非正式会议.
基希讷乌--摩尔多瓦央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议.
哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲金融智囊团(Eurofi)主办的高层金融服务会议上发表演讲,题为"促进银行和保险业的稳健发展,确保经济安全和融资"(0715).
3月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.
哥本哈根--欧元集团会议.
哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).
金边--第16届东盟财长会议(AFMM).
印度班加罗尔--印度央行总裁苏巴拉奥在印度管理学院(IIM)第37届毕业生年会上发表讲话(1245).
3月31日(六)
金边--高级经济官员会议(至4月1日).
4月1日(日)
金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工商联合会(Assocham)举行的"合作促发展-西孟加拉邦呼吁"投资峰会上发表讲话(0530).
4月2日(一)
安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
4月3日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。