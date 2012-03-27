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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:17 BJT

〔日本股市〕盘初劲升1.4%,市场重燃美国放松政策的期望

路透东京3月27日电---日股日经指数周二盘初上涨超过1%,追随隔夜美股的涨势.美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克暗示,尽管美国就业市场改善,可能继续实施促进经济成长的政策.

日经指数.N225盘初上涨135.89点,至10,154.13点.东证股价指数.TOPX升1.3%,至863.22点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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