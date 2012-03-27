《中国报摘》--中国证券报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--Wind数据显示,截至27日,沪深两市已有建设银行(601939.SS)(0939.HK)等七家银行披露2011年年报,这些银行当年共实现净利润3,913.97亿元人民币,同比增长31.68%,行业继续保持稳健的扩张规模和业绩增速.
* 其他:
--知情人士透露,能源主管部门正在汇总各省市的农村电网改造升级"十二五(2011-2015年)"规划,争取能够在今年上半年形成国家级规划并推出.
--华夏银行(600015.SS)年报显示,2011年实现净利润92.22亿元,同比增长53.97%,基本每股收益1.48元.
--光明乳业(600597.SS)去年实现净利润2.38亿元,同比增长22.4%,每股收益0.23元.
--包钢稀土(600111.SS)年报显示,去年实现净利润34.78亿元,同比增363.33%,基本每股收益2.872元,公司并计划每10股送10股红股、派发3.5元现金红利(含税).
--中海发展(600026.SS)公告称,公司拟公开发行不超过50亿元公司债券,募集资金用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金等用途.
--国内钢价经过连续数周的上涨,上周总体出现盘整局面,截至3月23日,全国48个主要市场25mm规格二级螺纹钢平均价格为4,322元/吨,周下跌8元/吨.(完)
--整理 刘昕; 审校 曲伟治/张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。