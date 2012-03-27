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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:19 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月27日

* 头版头条:

--Wind数据显示,截至27日,沪深两市已有建设银行(601939.SS)(0939.HK)等七家银行披露2011年年报,这些银行当年共实现净利润3,913.97亿元人民币,同比增长31.68%,行业继续保持稳健的扩张规模和业绩增速.

* 其他:

--知情人士透露,能源主管部门正在汇总各省市的农村电网改造升级"十二五(2011-2015年)"规划,争取能够在今年上半年形成国家级规划并推出.

--华夏银行(600015.SS)年报显示,2011年实现净利润92.22亿元,同比增长53.97%,基本每股收益1.48元.

--光明乳业(600597.SS)去年实现净利润2.38亿元,同比增长22.4%,每股收益0.23元.

--包钢稀土(600111.SS)年报显示,去年实现净利润34.78亿元,同比增363.33%,基本每股收益2.872元,公司并计划每10股送10股红股、派发3.5元现金红利(含税).

--中海发展(600026.SS)公告称,公司拟公开发行不超过50亿元公司债券,募集资金用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金等用途.

--国内钢价经过连续数周的上涨,上周总体出现盘整局面,截至3月23日,全国48个主要市场25mm规格二级螺纹钢平均价格为4,322元/吨,周下跌8元/吨.(完)

--整理 刘昕; 审校 曲伟治/张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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