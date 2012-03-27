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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:25 BJT

〔韩国股市〕开盘涨逾1%,投资者追捧近来表现不佳的个股

路透首尔3月27日电---韩国股市周二开盘上涨逾1%,追随美股涨势.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一暗示,该央行将维持超宽松的货币政策,进而推升美股.

近来表现不佳的个股引领盘初涨势,其中包括炼油股和钢铁生产商类股.韩国最大的原油精炼商SK Innovation (096770.KS)上涨1.81%,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)上扬1.05%.

0002 GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11扬升1.18%至2,043.09点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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